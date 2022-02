Rothschild preoccupato: l’ordine mondiale è in pericolo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lord Jacob Rothschild si è rivolto agli investitori del suo fondo RIT Capital Partners con un messaggio tradizionale. Contiene non solo e non tanto i risultati finanziari del fondo, che è gestito dallo stesso Rothschild, ma i suoi pensieri sullo stato delle cose nella politica e nell’economia mondiale. RIT Capital Partners è la “punta dell’iceberg” dell’impero privato… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lord Jacobsi è rivolto agli investitori del suo fondo RIT Capital Partners con un messaggio tradizionale. Contiene non solo e non tanto i risultati finanziari del fondo, che è gestito dallo stesso, ma i suoi pensieri sullo stato delle cose nella politica e nell’economia. RIT Capital Partners è la “punta dell’iceberg” dell’impero privato… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

_fiorucci : RT @FabrizioMauri4: Per il presidente russo, l’obiettivo principale era evitare conflitti tra stati come vorrebbero i Rothschild. https://t… - cala_l_asso : RT @FabrizioMauri4: Per il presidente russo, l’obiettivo principale era evitare conflitti tra stati come vorrebbero i Rothschild. https://t… - FabrizioMauri4 : Per il presidente russo, l’obiettivo principale era evitare conflitti tra stati come vorrebbero i Rothschild. -

Ultime Notizie dalla rete : Rothschild preoccupato Rothschild preoccupato: l'ordine mondiale è in pericolo Grandeinganno QAnon, si moltiplicano le teorie del complotto: perché dobbiamo preoccuparci “L’evoluzione di Q risiede nel fatto che si sta lasciando alle spalle l’iconografia dell’era Trump e sta diventando una cospirazione di tutto”, ha dichiarato al New York Times Mike Rothschild ... ciò ...

“L’evoluzione di Q risiede nel fatto che si sta lasciando alle spalle l’iconografia dell’era Trump e sta diventando una cospirazione di tutto”, ha dichiarato al New York Times Mike Rothschild ... ciò ...