Roma | lanciano una sigaretta e finisce nel passeggino | bimba ustionata

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Stava passeggiando con i genitori, due turisti americani, quando a un certo punto unaè finita nel suo. E lei, unadi appena 3 anni, è rimasta. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti amercoledì scorso, nel tardo pomeriggio, intorno alle 19, in via dei Monti di Primavalle 254. I soccorsi e le indagini La piccola si trovava nel suoquando qualcuno ha lanciato unae il mozzicone è andato a finire nel suo. Che poi ha preso, inevitabilmente, fuoco. Laè stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata, per tutte le cure del caso, nel reparto pediatrico del Policlinico Gemelli. Non sembrerebbe essere, fortunatamente, in ...