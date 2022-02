Roma, il Torino di Juric piomba su Kumbulla: la situazione (Di venerdì 25 febbraio 2022) Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Tuttosport, il Torino sarebbe piombato su Marash Kumbulla, difensore centrale della Roma. Il forte interesse nasce ovviamente sotto stretta indicazione dell’allenatore granata Ivan Juric, che conosce bene il calciatore avendolo lanciato all’Hellas Verona. Kumbulla, che a Roma non è proprio titolarissimo, vedrebbe dal punto suo di buon grado L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Tuttosport, ilsarebbeto su Marash, difensore centrale della. Il forte interesse nasce ovviamente sotto stretta indicazione dell’allenatore granata Ivan, che conosce bene il calciatore avendolo lanciato all’Hellas Verona., che anon è proprio titolarissimo, vedrebbe dal punto suo di buon grado L'articolo

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | I monumenti italiani illuminati dai colori dell'Ucraina. A Roma, Napoli, Firenze, Torino e Bergamo. #ANSA… - IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - fattoquotidiano : Trasporti, il 25 febbraio è sciopero nazionale: possibili disagi in tutta Italia. Ecco le fasce garantite per Milan… - DeaDCeLL77 : RT @digitalia_bc: - digitalia_bc : -