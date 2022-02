Roma | Gualtieri - Friedkin il 18 marzo incontro per lo stadio

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Diciotto. E' questo il giorno in cui la(e quindi i) incontreranno ufficialmente il sindacoin Campidoglio per avviare il progetto. L'appuntamento è stato preso ...

Diciotto marzo. E' questo il giorno in cui la(e quindi i Friedkin) incontreranno ufficialmente il sindacoin Campidoglio per avviare il progetto stadio. L'appuntamento è stato preso ieri. Il tutto con la collaborazione della banca ...... combattendo le frodi e i comportamenti scorretti, attraverso il ricorso alle tecnologie più moderne " ha dichiarato il Sindaco di, Roberto. " La sottoscrizione di questo protocollo ...E la mobilitazione di Roma “città della pace” contro “l’ingiustificabile ... Alle 18, infatti, è in programma una fiaccolata, indetta dal sindaco Roberto Gualtieri, che da piazza del Campidoglio ...Diciotto marzo. E’ questo il giorno in cui la Roma (e quindi i Friedkin) incontreranno ufficialmente il sindaco Gualtieri in Campidoglio per avviare il progetto stadio. L’appuntamento è stato preso ...