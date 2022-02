Ritorno al carbone, gas nazionale e importazioni dagli Usa: il piano di Draghi per la crisi energetica (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mentre si consuma la guerra in Ucraina e l’Ue discute delle sanzioni contro la Russia, l’Italia prova a parare le conseguenze delle tensioni con Mosca. Tra le maggiori preoccupazioni del governo c’è la crisi energetica, che ha già colpito l’economia italiana nei mesi dell’escalation. Nei colloqui con gli alleati di questi giorni, Roma – insieme a Berlino e Nicosia – sta cercando di frenare sulle misure riguardanti i rifornimenti di gas, che l’Italia importa per circa il 45% dalla Russia (fonte: Palazzo Chigi). Una cifra in aumento rispetto al decennio scorso di circa il 27%. Al momento, la linea della prudenza ha avuto la meglio in Ue, che non è in grado di sbarazzarsi da un giorno all’altro dalla dipendenza dal gas. Non a caso, il combustibile fossile è stato classificato dalla stessa Commissione Ue tra le fonti di transizione più importanti. Ma con ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mentre si consuma la guerra in Ucraina e l’Ue discute delle sanzioni contro la Russia, l’Italia prova a parare le conseguenze delle tensioni con Mosca. Tra le maggiori preoccupazioni del governo c’è la, che ha già colpito l’economia italiana nei mesi dell’escalation. Nei colloqui con gli alleati di questi giorni, Roma – insieme a Berlino e Nicosia – sta cercando di frenare sulle misure riguardanti i rifornimenti di gas, che l’Italia importa per circa il 45% dalla Russia (fonte: Palazzo Chigi). Una cifra in aumento rispetto al decennio scorso di circa il 27%. Al momento, la linea della prudenza ha avuto la meglio in Ue, che non è in grado di sbarazzarsi da un giorno all’altro dalla dipendenza dal gas. Non a caso, il combustibile fossile è stato classificato dalla stessa Commissione Ue tra le fonti di transizione più importanti. Ma con ...

AngeloCiocca : Mancanza di gas, prezzi record beni alimentari, inflazione ai massimi, ritorno al carbone, minacce di una guerra ch… - demagistris : #Draghi in Parlamento ipotizza di riaprire le centrali a carbone.Che indignazione vedere un ceto politico che per a… - MaddalenaRufo : RT @demagistris: #Draghi in Parlamento ipotizza di riaprire le centrali a carbone.Che indignazione vedere un ceto politico che per anni nul… - NCicuta : RT @Shadowmere16: Sono talmente abituati a lavorare al di fuori del portato costituzionale che hanno inserito la tutela dell'ambiente per i… - GianluPower : RT @durezzadelviver: Nel PNRR il ritorno al carbone non c'è. -