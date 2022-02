Riti voodoo per far prostituire le ragazze: arrestato presunto boss della mafia nigeriana (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'arrivo in Italia con la promessa di un lavoro sembrava allettante per una giovane ragazza africana, invece una volta arrivata nella nostra penisola è stata vittima di numerose violenze. Dopo essere stata ingannata, la ragazza... Leggi su europa.today (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'arrivo in Italia con la promessa di un lavoro sembrava allettante per una giovane ragazza africana, invece una volta arrivata nella nostra penisola è stata vittima di numerose violenze. Dopo essere stata ingannata, la ragazza...

