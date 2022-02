“Rispondi alla mia domanda!”: Paolo Del Debbio perde il controllo dello studio, lite vergognosa in diretta [VIDEO] (Di venerdì 25 febbraio 2022) A Dritto e Rovescio due ospiti perdono completamente il controllo della discussione. Paolo del Debbio in evidente difficoltà Paolo del Debbio (Mediaset Infinity)A Dritto e Rovescio le discussioni sono ormai abitudine. Il talk show di Paolo del Debbio, infatti, è spesso teatro di accesi confronti che sfociano in liti incontrollate. Le questioni che vengono affrontate sono frequentemente molto divisive e anche gli ospiti, che spesso rappresentano due punti di vista opposti, faticano a trattenersi. Durante la puntata andata in onda ieri, giovedì 24 febbraio, Claudia Fusani e Maurizio Belpietro si sono duramente scontrati in diretta. La reazione più inaspettata è stata però quella di Paolo del ... Leggi su specialmag (Di venerdì 25 febbraio 2022) A Dritto e Rovescio due ospiti perdono completamente ildella discussione.delin evidente difficoltàdel(Mediaset Infinity)A Dritto e Rovescio le discussioni sono ormai abitudine. Il talk show didel, infatti, è spesso teatro di accesi confronti che sfociano in liti incontrollate. Le questioni che vengono affrontate sono frequentemente molto divisive e anche gli ospiti, che spesso rappresentano due punti di vista opposti, faticano a trattenersi. Durante la puntata andata in onda ieri, giovedì 24 febbraio, Claudia Fusani e Maurizio Belpietro si sono duramente scontrati in. La reazione più inaspettata è stata però quella didel ...

