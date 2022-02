Risolto il bug dell’app Galleria di casa OnePlus: ecco com’è successo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Non sono pochi gli utenti OnePlus ad aver segnalato problemi all’app Galleria dei loro device. L’interfaccia, difatti, tende a bloccarsi per qualche frangente nel momento in cui si prova a condividere una foto o un filmato, senza riuscire a porvi rimedio nemmeno disinstallando gli ultimi aggiornamenti dell’applicazione, pulendo la cache oppure riavviando il telefono. Sul forum ufficiale, l’azienda cinese ha fatto sapere che trovare una soluzione al disturbo non è stato per niente semplice, soprattutto perché non derivante soltanto dall’app Galleria di OnePlus, ma anche a Messaggi di Google. C’è un rimedio temporaneo cui ricorrere per ovviare, e consiste nell’aprire il Play Store e cercare ‘Messaggi‘, per poi disinstallarla per cancellare gli aggiornamenti recenti e tornare ad una versione precedente ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Non sono pochi gli utentiad aver segnalato problemi all’appdei loro device. L’interfaccia, difatti, tende a bloccarsi per qualche frangente nel momento in cui si prova a condividere una foto o un filmato, senza riuscire a porvi rimedio nemmeno disinstallando gli ultimi aggiornamentilicazione, pulendo la cache oppure riavviando il telefono. Sul forum ufficiale, l’azienda cinese ha fatto sapere che trovare una soluzione al disturbo non è stato per niente semplice, soprattutto perché non derivante soltanto dall’appdi, ma anche a Messaggi di Google. C’è un rimedio temporaneo cui ricorrere per ovviare, e consiste nell’aprire il Play Store e cercare ‘Messaggi‘, per poi disinstallarla per cancellare gli aggiornamenti recenti e tornare ad una versione precedente ...

Bug con l'app Galleria OnePlus? Ecco la soluzione SOLUZIONE MOMENTANEA AL BUG DELL'APP GALLERIA ONEPLUS aprire il Play Store di Google e cercare ...il tasto con i tre puntini nell'angolo alto a destra dello schermo quando il problema sarà risolto, si ...

