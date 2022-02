“Rischio querela”. GF Vip, guai per Manila Nazzaro: tutti hanno sentito quello che ha detto (Di venerdì 25 febbraio 2022) GF Vip 6, Manila Nazzaro torna a parlare su Nicola Pisu e su quello che è accaduto mesi fa con Miriana Trevisan. Tutto questo, nella notte quando la gieffina si è trovata a discuterne in compagnia di Soleil Sorge. Punti di vista differenti sulla questione, poi Manila rivela qualcosa in più su Nicola Pisu ed è subito bufera. Parole forti da Manila Nazzaro nei riguardi di Nicola Pisu che non possono passare inosservate sia al diretto interessato che a Patrizia Mirigliani. I due riversano sui social il loro sfogo, tirando in ballo anche la possibilità di procedere per vie legali. Ma cosa ha detto Manila per provocare a tal punto una reazione del genere Parlando con Soleil Sorge, Manila pare abbia preso una posizione netta circa la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) GF Vip 6,torna a parlare su Nicola Pisu e suche è accaduto mesi fa con Miriana Trevisan. Tutto questo, nella notte quando la gieffina si è trovata a discuterne in compagnia di Soleil Sorge. Punti di vista differenti sulla questione, poirivela qualcosa in più su Nicola Pisu ed è subito bufera. Parole forti danei riguardi di Nicola Pisu che non possono passare inosservate sia al diretto interessato che a Patrizia Mirigliani. I due riversano sui social il loro sfogo, tirando in ballo anche la possibilità di procedere per vie legali. Ma cosa haper provocare a tal punto una reazione del genere Parlando con Soleil Sorge,pare abbia preso una posizione netta circa la ...

