Rihanna da Gucci è la vera star della Milano Fashion Week

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Lacontinua a stupire. Insieme agli eventi ed alle sfilate, in città hanno fatto il loro ritorno anche le celebrity. Sedute nelle prime file delle sfilate, c’è chi, comeda, rapisce la scena e diventa protagonista. Accompagnata da ASAP Rocky, rapper americano con cui aspetta un figlio, ha mostrato con fierezza il pancione con un look tutt’altro che scontato. Nonostante allo show fossero presenti altre grandi, tra cui Jared Leto e , è riuscita a catalizzare l’attenzione grazie a pizzo, vinile e paillettes, lasciando tutti senza parole.

Advertising

Whatevaaaah11 : RT @xboobsrita: Rihanna da Gucci durante la settimana della moda a Milano ?? - JustAboutEli : RT @xboobsrita: Rihanna da Gucci durante la settimana della moda a Milano ?? - themmabrown : @MarroneEmma ma una foto con RIHANNA??? #GucciLoveParade #GUCCI - luanwiebbe : a rihanna e o asap no desfile da gucci ???????????? - Chromaticaopsx : RT @xboobsrita: Rihanna da Gucci durante la settimana della moda a Milano ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Rihanna Gucci

Fanpage.it

... hanno introdotto il colore/non colore più ardito nelle loro collezioni di bellezza, daa ... Per trovare coraggio, guardare subito, please. La cantante è stata una delle principali forze ...Tanti i big che tornano a sfilare come Giorgio Armani,, Roberto Cavalli, DSquared2, Dolce&... L'accessorio alla moda che tutte stanno indossando vero trend del 2022 Indossato da, la quale ...La Milano Fashion Week prosegue con la sfilata di Gucci. A sorpresa Alessandro Michele ha confermato i rumors di una collaborazione con Adidas: le ...Rihanna è arrivata alla Milano Fashion Week, ha seguito la sfilata di Gucci direttamente dalla prima fila del front-row e per l’occasione non ...