Rihanna da Gucci è la vera star della Milano Fashion Week (Di venerdì 25 febbraio 2022) Instagram: @Gucci La Milano Fashion Week continua a stupire. Insieme agli eventi ed alle sfilate, in città hanno fatto il loro ritorno anche le celebrity. Sedute nelle prime file delle sfilate, c’è chi, come Rihanna da Gucci, rapisce la scena e diventa protagonista. Accompagnata da ASAP Rocky, rapper americano con cui aspetta un figlio, ha mostrato con fierezza il pancione con un look tutt’altro che scontato. Nonostante allo show fossero presenti altre grandi star, tra cui Jared Leto e Serena Williams, è riuscita a catalizzare l’attenzione grazie a pizzo, vinile e paillettes, lasciando tutti senza parole. Asap Rocky e Rihanna alla sfilata di Gucci. Rihanna: il look da Cleopatra Rihanna ha fatto ... Leggi su amica (Di venerdì 25 febbraio 2022) Instagram: @Lacontinua a stupire. Insieme agli eventi ed alle sfilate, in città hanno fatto il loro ritorno anche le celebrity. Sedute nelle prime file delle sfilate, c’è chi, comeda, rapisce la scena e diventa protagonista. Accompagnata da ASAP Rocky, rapper americano con cui aspetta un figlio, ha mostrato con fierezza il pancione con un look tutt’altro che scontato. Nonostante allo show fossero presenti altre grandi, tra cui Jared Leto e Serena Williams, è riuscita a catalizzare l’attenzione grazie a pizzo, vinile e paillettes, lasciando tutti senza parole. Asap Rocky ealla sfilata di: il look da Cleopatraha fatto ...

Advertising

giuliamarzam : Rihanna e Emma all'after party di Gucci a Milano. Quanto pagherei per stare lì?? - GFucci58 : RT @BiasiErika: EMMANUELA MARRONE POTRÀ DIRE DI AVER BEVUTO UN DRINK CON RIHANNA AL PARTY DI GUCCI. IO C'ERO ?????????????? - BiasiErika : EMMANUELA MARRONE POTRÀ DIRE DI AVER BEVUTO UN DRINK CON RIHANNA AL PARTY DI GUCCI. IO C'ERO ?????????????? - buKahra : Rihanna wore Gucci at Gucci. Pre-Fall 2022. - Antonio19659717 : RT @vogue_italia: Avvolta in una pelliccia ecologica viola e con in testa uno scintillante copricapo: ladies and gentlemen, Rihana è arriva… -