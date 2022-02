Riccardo Sciutto: “In Sergio Rossi puntiamo a chiudere l’anno a 32 milioni” (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sergio Rossi mette il turbo sul 2022. Lo storico brand di calzature di San Mauro Pascoli, acquistato nel giugno scorso dal gruppo cinese Fosun (già proprietario di Lanvin e Wolford) ha le idee chiare per il futuro e punta a raddoppiare i numeri dell’anno scorso, archiviato con un fatturato di 16 milioni di euro. “È stato un 2021 molto bello, sfidante – dice all’AdnKronos l’amministratore delegato Riccardo Sciutto, a Milano per presentare la fall-winter 2022/2023 del marchio -. C’è stato un cambio di proprietà, nuovi shareholders e soci e abbiamo registrato crescite fortissime sull’Asia e sull’e-commerce”. Sono questi, assicura il ceo, “i driver dell’oggi, insieme alla fabbrica di San Mauro Pascoli, che è un gioiello e che produce oltre mille paia di scarpe fatte a ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) –mette il turbo sul 2022. Lo storico brand di calzature di San Mauro Pascoli, acquistato nel giugno scorso dal gruppo cinese Fosun (già proprietario di Lanvin e Wolford) ha le idee chiare per il futuro e punta a raddoppiare i numeri delscorso, archiviato con un fatturato di 16di euro. “È stato un 2021 molto bello, sfidante – dice all’AdnKronos l’amministratore delegato, a Milano per presentare la fall-winter 2022/2023 del marchio -. C’è stato un cambio di proprietà, nuovi shareholders e soci e abbiamo registrato crescite fortissime sull’Asia e sull’e-commerce”. Sono questi, assicura il ceo, “i driver dell’oggi, insieme alla fabbrica di San Mauro Pascoli, che è un gioiello e che produce oltre mille paia di scarpe fatte a ...

