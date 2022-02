Riccardo Muratori: Venezia dalle tensioni contrastanti (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sabato 5 marzo allo Spazio Thetis, hub nell’antico Arsenale della città di Venezia, apre al pubblico la mostra Per Ignotius. Si tratta della prima personale dell’artista Riccardo Muratori. Alle 12 è in programma l’inaugurazione all’Officina Lamierini dove sarà esposta una selezionedi trenta opere, tra quadri e sculture. Un percorso che ripercorre gli ultimi dieci annidel Leggi su periodicodaily (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sabato 5 marzo allo Spazio Thetis, hub nell’antico Arsenale della città di, apre al pubblico la mostra Per Ignotius. Si tratta della prima personale dell’artista. Alle 12 è in programma l’inaugurazione all’Officina Lamierini dove sarà esposta una selezionedi trenta opere, tra quadri e sculture. Un percorso che ripercorre gli ultimi dieci annidel

Advertising

giovannizambito : Riccardo Muratori, 'Per Ignotius' prima personale dell'artista: Spazio Thetis Venezia - giovannizambito : Riccardo Muratori, 'Per Ignotius' prima personale dell'artista: Spazio Thetis Venezia - pressitalia : Mostra 'Per Ignotius' di Riccardo Muratori - L'inaugurazione si svolgerà sabato 5 marzo alle ore 12 #pressitalia… - tanyasbrandshow : Riccardo Muratori – Per Ignotus Mostra personale Spazio Thetis, Arsenale #Venezia #arte #eventi -