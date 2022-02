RelicFilms di Angelo Gigli, grande successo per la presentazione del libro con Anna Falchi superstar (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tante volte è stato lui con il suo obiettivo ad immortalare i più grandi personaggi, ma stavolta è stato Angelo Gigli il più fotografato e applaudito alla presentazione del suo libro RelicFilms presso la splendida location della Biblioteca Gregoriana della Link Campus University. Un romanzo che è molto di più di un semplice libro fotografico, anche se all’interno non mancano i grandi personaggi che hanno segnato la stroia del nostro tempo e lo spettacolo internazionale: da Giovanni Paolo II alla famiglia Savoia, da Maurizio Costanzo a Didi Leoni, da Anna Falchi a Giulio Andreotti, da Flavia Vento a Egon von Furstenberg, da Madonna Ciccone a Milva, da Claudia Pandolfi a Pupi Avanti e così via per una settantina di soggetti diversi che spaziano dal mondo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tante volte è stato lui con il suo obiettivo ad immortalare i più grandi personaggi, ma stavolta è statoil più fotografato e applaudito alladel suopresso la splendida location della Biblioteca Gregoriana della Link Campus University. Un romanzo che è molto di più di un semplicefotografico, anche se all’interno non mancano i grandi personaggi che hanno segnato la stroia del nostro tempo e lo spettacolo internazionale: da Giovanni Paolo II alla famiglia Savoia, da Maurizio Costanzo a Didi Leoni, daa Giulio Andreotti, da Flavia Vento a Egon von Furstenberg, da Madonna Ciccone a Milva, da Claudia Pandolfi a Pupi Avanti e così via per una settantina di soggetti diversi che spaziano dal mondo ...

