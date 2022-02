Registro Nazionale SLA, l'alleanza di AISLA e Mario Negri (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il funzionamento e le finalita' del Registro sono state illustrate in un "ANSA Incontra" tramesso oggi su ansa.it. Si stima che in Italia circa 2 milioni di pazienti convivano con una malattia rara, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il funzionamento e le finalita' delsono state illustrate in un "ANSA Incontra" tramesso oggi su ansa.it. Si stima che in Italia circa 2 milioni di pazienti convivano con una malattia rara, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA | La Sla è una malattia contro la quale non esiste ancora una cura ma i dati sui pazienti sono cruciali per… - lifestyleblogit : Alleanza Aisla-Mario Negri per arricchire Registro nazionale Sla - - lifestyleblogit : Alleanza Aisla-Mario Negri per arricchire Registro nazionale Sla - - telodogratis : Alleanza Aisla-Mario Negri per arricchire Registro nazionale Sla - TV7Benevento : Alleanza Aisla-Mario Negri per arricchire Registro nazionale Sla - -