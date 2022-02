Regista ucraina parla da un rifugio antiatomico a Kiev: "Abbiamo bisogno del vostro sostegno" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Natalya Vorozhbit, la Regista di Bad Roads, stava girando il suo nuovo film due giorni fa ed oggi è costretta a nascondersi in un rifugio antiatomico a Kiev. Mancavano soltanto quattro giorni a Natalya Vorozhbit, celebre Regista ucraina, per ultimare la produzione del suo secondo film "Demons" quando è stata costretta a nascondersi in un rifugio antiatomico a Kiev a causa delle bombe sganciate dalla Russia di Putin. La drammaturga diventata Regista, il cui debutto "Bad Roads" è stato candidato all'Oscar ucraino lo scorso autunno, stava girando il suo nuovo film nella città di Myrhorod mercoledì, quando la Russia ha lanciato un'improvvisa invasione dell'ucraina su vasta scala. Quando attacchi aerei, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 febbraio 2022) Natalya Vorozhbit, ladi Bad Roads, stava girando il suo nuovo film due giorni fa ed oggi è costretta a nascondersi in un. Mancavano soltanto quattro giorni a Natalya Vorozhbit, celebre, per ultimare la produzione del suo secondo film "Demons" quando è stata costretta a nascondersi in una causa delle bombe sganciate dalla Russia di Putin. La drammaturga diventata, il cui debutto "Bad Roads" è stato candidato all'Oscar ucraino lo scorso autunno, stava girando il suo nuovo film nella città di Myrhorod mercoledì, quando la Russia ha lanciato un'improvvisa invasione dell'su vasta scala. Quando attacchi aerei, ...

