Regionali, la Sicilia ancora senza doppia preferenza di genere. Le donne Pd scrivono a Draghi: “Intervenga prima che sia tardi” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Presidente Draghi, è il tempo di agire!!”, con questa veemente esortazione le donne del Pd si rivolgono al premier chiedendo un intervento sulla legge elettorale Siciliana, chiedendo cioè “di esercitare il potere sostitutivo dello Stato, come previsto dall’art. 120 comma 2 della Costituzione al fine di uniformare la legge elettorale Siciliana al dettato Costituzionale”. Un intervento per imporre una legge elettorale che preveda la doppia preferenza. Perché “al principio di “democrazia paritaria” devono infatti uniformarsi anche le regioni a statuto speciale, come ha più volte chiarito la giurisprudenza amministrativa e costituzionale e come ribadiscono le norme dell’Unione Europea e quelle internazionali ratificate dall’Italia”. Così scrivono le democratiche – tra cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Presidente, è il tempo di agire!!”, con questa veemente esortazione ledel Pd si rivolgono al premier chiedendo un intervento sulla legge elettoralena, chiedendo cioè “di esercitare il potere sostitutivo dello Stato, come previsto dall’art. 120 comma 2 della Costituzione al fine di uniformare la legge elettoralena al dettato Costituzionale”. Un intervento per imporre una legge elettorale che preveda la. Perché “al principio di “democrazia paritaria” devono infatti uniformarsi anche le regioni a statuto speciale, come ha più volte chiarito la giurisprudenza amministrativa e costituzionale e come ribadiscono le norme dell’Unione Europea e quelle internazionali ratificate dall’Italia”. Cosìle democratiche – tra cui ...

