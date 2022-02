Reggina, il presidente Gallo lascia la clinica dove era ricoverato: la nota del club (Di venerdì 25 febbraio 2022) Attraverso una nota, la Reggina ha fornito un aggiornamento in merito alle condizioni del presidente Luca Gallo. Quest’ultimo era infatti ricoverato in una clinica, dove si era sottoposto ad un intervento chirurgico in seguito ad un malore. Per fortuna le notizie sono positive ed il peggio sembrerebbe alle spalle per il numero uno del club. “Il presidente è in buone condizioni di salute, ed a partire da domani inizierà un percorso di riabilitazione della durata di circa quindici giorni” si legge. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Attraverso una, laha fornito un aggiornamento in merito alle condizioni delLuca. Quest’ultimo era infattiin unasi era sottoposto ad un intervento chirurgico in seguito ad un malore. Per fortuna le notizie sono positive ed il peggio sembrerebbe alle spalle per il numero uno del. “Ilè in buone condizioni di salute, ed a partire da domani inizierà un percorso di riabilitazione della durata di circa quindici giorni” si legge. SportFace.

