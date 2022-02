Regge l’aeroporto di Kiev | assalto russo dal Mar Nero Che succede al fronte

Leggi su formiche

(Di venerdì 25 febbraio 2022) L’attacco delle truppe aviotrasportate dalla Russia al“Antonov” a Hostomel (o Gostomel), una base una ventina di chilometri a nordest di, è stato respinto (con diverse perdite) dalla Quarta Brigata di Risposta Rapida e dalla 45esima Guards Spetnaz Detached Brigade dell’esercito ucraino. Questi ultimi, “i Lupi” delle forze speciali airborne, avrebbero tenuto fede al loro motto di battaglia — “Il più forte vince” — e combattuto con valore contro le forze di occupazione di Mosca che volevano prendere lo scalo perché sarebbe stato un punto di appoggio logistico per l’avanzata. Le informazioni che circolano sono corroborate da un lavoro di giornalismo pazzesco condotto da una troupe della CNN che segue gli scontri a pochi metri dai soldati russi. Breaking: @mchancecnn with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of ...