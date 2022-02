**Referendum: Renzi, 'voterò e voterò sì, sono segnale'** (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Io voterò ai referendum, voterò sì. E' vero che hanno tolto dal campo dei referendum le cose più interessanti. Vale anche per quello di eutanasia e cannabis, io non li avevo firmati ma un milione di italiani sì...". Così Matteo Renzi al Messaggero.it. "I referendum restanti sono poca cosa ma comunque sono importanti per dare un segnale". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Ioai referendum,sì. E' vero che hanno tolto dal campo dei referendum le cose più interessanti. Vale anche per quello di eutanasia e cannabis, io non li avevo firmati ma un milione di italiani sì...". Così Matteoal Messaggero.it. "I referendum restantipoca cosa ma comunqueimportanti per dare un".

Advertising

fattoquotidiano : L’Inps: in 3 anni il Reddito di cittadinanza ha aiutato 4,6 milioni di persone senza alcun effetto divano. Nessuna… - TV7Benevento : **Referendum: Renzi, 'voterò e voterò sì, sono segnale'** - - shevathas : RT @BrutalDeluxe2: @rekko15 @ardigiorgio Ricordiamo la posizione di Renzi in quel referendum. E ricordiamo la posizione della Vera Sinistra… - BrutalDeluxe2 : @rekko15 @ardigiorgio Ricordiamo la posizione di Renzi in quel referendum. E ricordiamo la posizione della Vera Sin… - RossellaGianni4 : @matteorenzi Ma Draghi? Credevo fosse uno dei più autorevoli esponenti dell'Europa. Lo dico da cittadina che ha sin… -