Rapina al distributore nel Casertano, bandito identificato e arrestato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 44 anni con l'accusa di aver Rapinato il 22 novembre scorso, a Maddaloni (Caserta), un distributore di benzina; il malvivente agì insieme ad un complice, che è stato arrestato pochi giorni dopo il fatto. Dalle indagini della Squadra Mobile di Caserta, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, è emerso che il 44enne era alla guida della Lancia Y usata per raggiungere il distributore di benzina ubicato in via Napoli; il complice a volto parzialmente e armato di pistola scese e fece irruzione negli uffici del distributore, minacciando i dipendenti e facendosi consegnare la somma di 2400 euro. I due banditi riuscirono poi a fuggire. Pochi giorni dopo i poliziotti della Mobile casertana identificarono, ...

