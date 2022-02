Rai News 24 ha trasmesso un’esplosione avvenuta a Tianjin (Cina) per illustrare la crisi tra Russia e Ucraina (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il 24 febbraio 2022 il canale televisivo notiziario Rai News 24 ha mandato in onda le immagini di una massiccia esplosione che si staglia alle spalle di un palazzo e che produce fiamme in grado di illuminare il cielo notturno. Riportiamo il video qui sotto: Il filmato dura in tutto pochi secondi ed è stato utilizzato in riferimento all’operazione militare voluta dalla Russia di Putin, che a partire dalla notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022 ha prodotto l’invasione e il bombardamento di vaste aree dell’Ucraina (clicca qui per seguire il nostro aggiornamento sui diversi casi di disinformazione finora circolati). Si tratta di una video fuori contesto, che veicola una notizia falsa. Il filmato non arriva dal fronte ucraino, ma mostra un’esplosione avvenuta il 12 agosto 2015 nei pressi del ... Leggi su facta.news (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il 24 febbraio 2022 il canale televisivo notiziario Rai24 ha mandato in onda le immagini di una massiccia esplosione che si staglia alle spalle di un palazzo e che produce fiamme in grado di illuminare il cielo notturno. Riportiamo il video qui sotto: Il filmato dura in tutto pochi secondi ed è stato utilizzato in riferimento all’operazione militare voluta dalladi Putin, che a partire dalla notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022 ha prodotto l’invasione e il bombardamento di vaste aree dell’(clicca qui per seguire il nostro aggiornamento sui diversi casi di disinformazione finora circolati). Si tratta di una video fuori contesto, che veicola una notizia falsa. Il filmato non arriva dal fronte ucraino, ma mostrail 12 agosto 2015 nei pressi del ...

