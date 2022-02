Rai 1 | palinsesti primavera 2022 – Dopo Studio Battaglia c’è Letizia Battaglia | Conti debutta con The Band | la tre-giorni dell’Eurovision | Fiesta! in omaggio alla Carrà

(Di venerdì 25 febbraio 2022) CarloLa stagione tv 2021/volge al termine e Rai 1 ha definito idegli ultimi mesi che precedono l’estate. La rete, anche in– periodo di riferimento aprile/maggio– non rinuncia a nuovi titoli, tra fiction e intrattenimento. Ecco, salvo variazioni di cui vi terremo aggiornati, tutti i programmi sera per sera.aprile/maggio: il prime time di Rai 1 DOMENICA –la serie Noi, in programma fino al 10 aprile, le repliche: il tv movie Rita Levi Montalcini il 24 aprile e i primi episodi (restaurati) de Il Commissario Montalbano a maggio. LUNEDI – Spazio a Sopravvissuti, fiction in sei puntate (dal 4 aprile al 9 maggio) con Lino Guanciale. A seguire...

Il Cantante Mascherato questa sera non andrà in onda. Al suo posto arriva Montalbano. La guerra in Ucraina travolge i palinsesti Rai e dopo Doc 2, anche il programma di Milly Carlucci si ferma in segno di rispetto per la delicata situazione. 

La Rai ha stravolto tutti i palinsesti, come è giusto che sia, per coprire nel miglior modo possibile la crisi ucraina, che a partire dalla notte di giovedì 24 febbraio si è trasformata in una vera e propria guerra.

Carolina Rey possibile conduttrice del nuovo programma estivo del weekend di Rai1. Insieme a lei dovrebbe esserci un giornalista.