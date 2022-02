Ragusa, gli alunni della 3B dell’Istituto Comprensivo Vann’Antò in visita al Comune (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ragusa – visita al Comune stamane degli alunni della 3B dell’Istituto Comprensivo Vann’Antò di Ragusa, accompagnati per l’occasione dalla dirigente scolastica Teresa Giunta e da alcuni docenti della stessa scuola. Gli ospiti sono stati ricevuti presso l’Aula consiliare dal sindaco, Peppe Cassì, e dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Giovanni Iacono. L’incontro a Palazzo di città è servito agli studenti per approfondire i temi legati al funzionamento dell’ente Comune ed in particolare sui compiti e funzioni degli organi politici e della struttura burocratica. I ragazzi hanno apprezzato molto la disponibilità e la cordialità con cui sono stati accolti dagli amministratori comunali ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 25 febbraio 2022)alstamane degli3Bdi, accompagnati per l’occasione dalla dirigente scolastica Teresa Giunta e da alcuni docentistessa scuola. Gli ospiti sono stati ricevuti presso l’Aula consiliare dal sindaco, Peppe Cassì, e dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Giovanni Iacono. L’incontro a Palazzo di città è servito agli studenti per approfondire i temi legati al funzionamento dell’enteed in particolare sui compiti e funzioni degli organi politici estruttura burocratica. I ragazzi hanno apprezzato molto la disponibilità e la cordialità con cui sono stati accolti dagli amministratori comunali ...

