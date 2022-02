Rabiot convince sempre di meno e l’alternativa potrebbe arrivare dalla Serie A (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Juventus sembra ormai aver perso tutte le speranze con Rabiot, sempre più ai margini della squadra e pronto ormai a essere sostituito. Purtroppo anche la Juventus ogni tanto cade in qualche errore di valutazione e allora succede che giocatori acquistati per poter far sì che ci possa essere un salto di qualità della squadra, in realtà si rivelino tristemente dei buchi nell’acqua portando solamente al crollo a livello tecnico e Adrien Rabiot è stato sicuramente un acquisto deleterio. Il francese non è mai riuscito a inserirsi pienamente nel modulo tattico juventino e nemmeno il passaggio al 4-3-3, modulo che avrebbe dovuto esaltarlo è stato in grado di cambiare la sua triste avventura bianconera che ancora oggi è estremamente deludente e allora la dirigenza ha capito che è il caso di guardare altrove. Adrien ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Juventus sembra ormai aver perso tutte le speranze conpiù ai margini della squadra e pronto ormai a essere sostituito. Purtroppo anche la Juventus ogni tanto cade in qualche errore di valutazione e allora succede che giocatori acquistati per poter far sì che ci possa essere un salto di qualità della squadra, in realtà si rivelino tristemente dei buchi nell’acqua portando solamente al crollo a livello tecnico e Adrienè stato sicuramente un acquisto deleterio. Il francese non è mai riuscito a inserirsi pienamente nel modulo tattico juventino e nemil passaggio al 4-3-3, modulo che avrebbe dovuto esaltarlo è stato in grado di cambiare la sua triste avventura bianconera che ancora oggi è estremamente deludente e allora la dirigenza ha capito che è il caso di guardare altrove. Adrien ...

Advertising

son_gobbo : @EngelsSildes Questo abbiamo. Il Berna non convince ma ha fatto anche cose buone. Rabiot deve rifiatare e riflettere. - dgiorgio73 : @MattiaVenturi94 @Cangiante21 A meno che Soule e Miretti siano due fenomeni veri e pronti subito, e pur non dubitan… - ranaocchialuta : @mirkonicolino Nn so cosa ne pensi ma nn mi convince il CC dove mi sembra che mkn nn sappia dove stare e Rabiot...b… -