(Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb, (Adnkronos) - "Le elezioni del presidente hanno visto il tentativo di far rinascere l'gialloverde, con unSavini-prima su Frattini e poi la seconda, più tosta, su Belloni.bene a farin aria" questo. Così Matteoal Messaggero.it.

Advertising

TV7Benevento : Quirinale: Renzi, 'su Colle rinato asse Salvini-Conte, lo abbiamo fatto saltare' - - mimmaumeton : 1.400 militari e ulteriori 2.000 disponibili. Pronti a che? #Quirinale, #Camera, #Senato, #Mattarella, #Draghi,… - blondic69 : @GuidoMunzi @ItaliaViva @matteorenzi @PDE_EDP @RenewEurope Sholz ha già risposto. Non si tocca Swift , ma ora… - fabdibenedetto : Pensare, se avessimo avuto #Berlusconi al Quirinale e #Renzi segretario generale #NATO, con quale velocità avrebber… - annamaria_renzi : @Quirinale L'art. 11 Cost? Nella colonia UE tutto è possibile -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Renzi

Nella riunione al, presenti i ministri della Difesa, dell'Interno, dell'Economia e degli ...al fianco di Europa e Stati Uniti in nome della libertà e dei valori" è l'appello di Matteo...L'olfatto di un decano dei voti sulsi fa... Campagna acquisti di Calenda Ma secondo i ... Calenda ealleati a Roma contro Letta e Zingaretti per la nomina alla Camera del... I due '...Roma, 25 feb, (Adnkronos) – “Le elezioni del presidente hanno visto il tentativo di far rinascere l’asse gialloverde, con un asse Savini-Conte prima su Frattini e poi la seconda, più tosta, su Belloni ...A dispetto dei commenti dei protagonisti e delle riflessioni dei politologi, il post elezione del presidente della Repubblica lascia sul campo della politica italiana nessun vincitore ma solo una scia ...