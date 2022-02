Quarto Grado, anticipazioni puntata 25 febbraio 2022: ultime news su Liliana Resinovich (Di venerdì 25 febbraio 2022) Come ogni venerdì su Rete 4 anche questa sera andrà in onda il consueto appuntamento con Quarto Grado, il programma di approfondimento tra inchieste e servizi condotto dai giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Quarto Grado: le novità sul caso di Liliana Resinovich Questa sera il programma, a cura di Siria Magri, aprirà con il giallo di Liliana Resinovich, la 63enne di Triestre scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita in un bosco vicino casa il 5 gennaio. E’ un omicidio o si tratta di suicidio? La Procura ha lasciato aperte entrambe le ipotesi, ma intanto sul corpo della donna non sono stati trovati segni di violenza, arma da fuoco o da taglio, nessun segno di strangolamento. Eppure, il suicidio non convince la famiglia. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Come ogni venerdì su Rete 4 anche questa sera andrà in onda il consueto appuntamento con, il programma di approfondimento tra inchieste e servizi condotto dai giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.: le novità sul caso diQuesta sera il programma, a cura di Siria Magri, aprirà con il giallo di, la 63enne di Triestre scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita in un bosco vicino casa il 5 gennaio. E’ un omicidio o si tratta di suicidio? La Procura ha lasciato aperte entrambe le ipotesi, ma intanto sul corpo della donna non sono stati trovati segni di violenza, arma da fuoco o da taglio, nessun segno di strangolamento. Eppure, il suicidio non convince la famiglia. Il ...

