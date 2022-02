Quanto può far male all’Italia la guerra di Putin? Numeri per orientarsi

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel 2020 l’Italia ha esportato in Russia per 7,1 miliardi di euro, nel 2021 aumentati a 7,7 secondo Eurostat. Nei due stessi anni ha importato per 9 e 14 miliardi, con uno squilibrio russo di due miliardi nel 2020 e oltre 6 nel 2021. Ne deriva che nello scenario di sanzioni totali (ipotesi al momento estrema), a rimetterci di più sarebbe Mosca. Dati confermati anche dall’Ice (Istituto commercio estero) per il quale tra i clienti di prodotti russi l’Italia non figura tra i primi cinque, posizioni occupate da Cina, Paesi Bassi, Regno Unito, Germania e Turchia. È invece il quinto tra i fornitori dopo Cina, Germania, Usa e Bielorussia. Un pacchetto di sanzioni generalizzato, dunque, colpirebbe in Europa tra gli importatori più Germania, Regno Unito e Paesi Bassi che non l’Italia. E questo perché l’Italia è sì tra i maggiori partner della Russia, ma principalmente per il gas naturale, del ...