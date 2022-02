Quanti morti tra Russia e Ucraina finora? Kiev: «Uccisi 800 soldati» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Quante persone sono morte finora dall’inizio della guerra della Russia all’Ucraina? Non esistono per ora stime attendibili e di terze parti rispetto al conflitto, mentre Mosca sull’argomento è silente e non rilascia dichiarazioni ufficiali. Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha invece affermato che nel primo giorno di guerra sono morti almeno 137 cittadini ucraini. «Centotrentasette eroi, i nostri cittadini» hanno perso la vita, ha detto in un video pubblicato sul sito web della presidenza, aggiungendo che altri 316 ucraini sono rimasti feriti nei combattimenti. Ieri il ministro della Sanità Viktor Lyashko, parlando in diretta sul canale televisivo ucraino 1+1, aveva invece contato 57 morti e 169 feriti totali nel primo giorno di guerra. Di questi, sempre secondo ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 febbraio 2022) Quante persone sono mortedall’inizio della guerra dellaall’? Non esistono per ora stime attendibili e di terze parti rispetto al conflitto, mentre Mosca sull’argomento è silente e non rilascia dichiarazioni ufficiali. Il presidente dell’Volodymyr Zelensky ha invece affermato che nel primo giorno di guerra sonoalmeno 137 cittadini ucraini. «Centotrentasette eroi, i nostri cittadini» hanno perso la vita, ha detto in un video pubblicato sul sito web della presidenza, aggiungendo che altri 316 ucraini sono rimasti feriti nei combattimenti. Ieri il ministro della Sanità Viktor Lyashko, parlando in diretta sul canale televisivo ucraino 1+1, aveva invece contato 57e 169 feriti totali nel primo giorno di guerra. Di questi, sempre secondo ...

