Quanti militari e mezzi schiera l’Italia. E come aiuterà i profughi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Aiuti umanitari ai profughi che fuggono dall’Ucraina e invio di altri militari nei Paesi baltici sono i temi in discussione nei governi europei. Il Consiglio dei ministri, inoltre, ha deciso tre mesi di stato di emergenza per interventi all’estero per consentire interventi della Protezione civile e della Protezione civile europea. Il Dipartimento della Protezione civile metterà a disposizione dell’Ucraina 200 tende da campo per una capacità di mille posti letto. L’emergenza profughi Alle 15 di domani, sabato 26, si terrà una sessione straordinaria del Consiglio dei ministri dell’Interno europei che si occuperà in particolare dei profughi e della sicurezza, oltre alle misure di ritorsione. Impossibile Quantificare le persone che stanno fuggendo in queste ore, ma secondo l’Unhcr sono già 100mila mentre ... Leggi su formiche (Di venerdì 25 febbraio 2022) Aiuti umanitari aiche fuggono dall’Ucraina e invio di altrinei Paesi baltici sono i temi in discussione nei governi europei. Il Consiglio dei ministri, inoltre, ha deciso tre mesi di stato di emergenza per interventi all’estero per consentire interventi della Protezione civile e della Protezione civile europea. Il Dipartimento della Protezione civile metterà a disposizione dell’Ucraina 200 tende da campo per una capacità di mille posti letto. L’emergenzaAlle 15 di domani, sabato 26, si terrà una sessione straordinaria del Consiglio dei ministri dell’Interno europei che si occuperà in particolare deie della sicurezza, oltre alle misure di ritorsione. Impossibileficare le persone che stanno fuggendo in queste ore, ma secondo l’Unhcr sono già 100mila mentre ...

