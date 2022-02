Qualificazione Mondiali | Zoff | “Gli Azzurri ce la faranno | tutto andrà per il meglio”

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Dinoè stato intervistato dal Corriere della Sera in occasione dei suoi 80 anni. L’ex portiere ha parlato della, ancora mancata, dell’Italia aiin Qatar. “Tiferò conil mio cuore, sono sicuro che ce la. Mancini e i ragazzi non devono farmi nessun regalo, sono campioni d’Europa, devono solo fare quel che sanno eper il”. Queste le parole di. SportFace.

...pronti agli appuntamenti che contano" spiega Azzi che mette nel mirino, Europei e poi, naturalmente, i Giochi di Parigi 2024. "Fra 13 mesi, qualcosa di meno, inizia la...Sugli azzurri di oggi e sulle gare diche attendono l'Italia per accedere ai prossimi, invece, Zoff ha detto: "Tiferò con tutto il cuore per loro; sono sicuro che ce la ...Un grande uomo". Sugli azzurri di oggi e sulle gare di qualificazione che attendono l'Italia per accedere ai prossimi Mondiali, invece, Zoff ha detto: "Tiferò con tutto il cuore per loro ...Dino Zoff parla della qualificazione ai Mondiali ancora non avvenuta per l'Italia. "Sono campioni d'Europa, sanno quello che devono fare. Ce la faranno" ...