Qualiano | ruba corrente per 50mila euro per i suoi surgelati | arrestato commerciante 30enne Nome

Advertising

puntomagazine : Il 30enne alimentava la sua attività di vendita di prodotti surgelati grazie ad un allaccio abusivo alla rete elett… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualiano ruba

Punto!

- continua sotto -  La donna, poco prima, era entrata in un deposito edile del rione Principe ae aveva portato via in auto circa 100 chili di rame per un valore di circa 2 mila euro. I ...i carabinieri hanno denunciato per furto una 26enne di etnia rom, residente nell'insediamento nella zona Asi di Giugliano. La donna, poco prima, era entrata in un deposito edile del rione ...Dovrà rispondere di furto di energia elettrica Salvatore Minopoli, 30enne di Mugnano già noto alle ffoo. I carabinieri ...#Qualiano, surgelati in celle alimentate da elettricità rubata: arrestato 30enne di Mugnano già noto alle forze dell'ordine ...