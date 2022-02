Quaise Energy | Perforare la crosta per ottenere energia geotermica

Advertising

futuroprossimo : Quaise Energy sta sviluppando speciali trivelle elettromagnetiche per vaporizzare la roccia e arrivare dove nessuno… -

Ultime Notizie dalla rete : Quaise Energy

Computer Magazine

Per risolvere i problemi della transizione e della produzione energetica, la startupintende recuperare energia da impianti geotermici che trivelleranno il suolo fino a 20 km di profondità dove la roccia raggiunge temperature di oltre 500°C. Il problema però è arrivare a ...Per risolvere i problemi della transizione e della produzione energetica, la startupintende recuperare energia da impianti geotermici che trivelleranno il suolo fino a 20 km di profondità dove la roccia raggiunge temperature di oltre 500°C. Il problema però è arrivare a ...MIT spin-off Quaise says it's going to use hijacked fusion technology to drill the deepest holes in history, unlocking clean, virtually limitless, supercritical geothermal energy that can re-power ...Learn more about a new technology that drills with microwaves and can go down 12 miles to where the real heat is.