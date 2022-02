Putin torna in tv: «Se l’esercito ucraino prende il potere possiamo trovare un accordo» – Il video (Di venerdì 25 febbraio 2022) Vladimir Putin torna in tv e attacca duramente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, lanciando un appello all’esercito di Kiev perché lo rimuova. In un discorso rilasciato oggi, 25 febbraio, il presidente russo ha definito le autorità ucraine «una banda di drogati e neonazisti che si è insediata a Kiev e ha preso in ostaggio l’intero popolo». Nel corso dello stesso intervento, Putin ha chiesto all’esercito ucraino di «prendere il potere» a Kiev e di rimuovere Zelensky. Secondo il presidente russo, questo favorirebbe le trattative con Mosca: «Sarà più facile per voi trovare un accordo con noi», ha detto. Oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto che Putin è pronto a ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 febbraio 2022) Vladimirin tv e attacca duramente il presidenteVolodymyr Zelensky, lanciando un appello aldi Kiev perché lo rimuova. In un discorso rilasciato oggi, 25 febbraio, il presidente russo ha definito le autorità ucraine «una banda di drogati e neonazisti che si è insediata a Kiev e ha preso in ostaggio l’intero popolo». Nel corso dello stesso intervento,ha chiesto aldi «re il» a Kiev e di rimuovere Zelensky. Secondo il presidente russo, questo favorirebbe le trattative con Mosca: «Sarà più facile per voiuncon noi», ha detto. Oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto cheè pronto a ...

Advertising

Corriere : Suslov, il consigliere di Putin: «Ci fermeremo solo quando sparirà l’Ucraina attuale» - straneuropa : Doppia prima pagina per la guerra che torna in Europa. Tutto quel che serve a capire la cosa più stupida che l'uomo… - martaottaviani : Come racconto in #brigaterusse, #Surkov ideologo del #putiniano aveva definito #ucraina uno stato mentale. Ora… - fabrizio_caneva : RT @marcomb: Visti i tempi, torna l'opportunità di rivedere questo bel DocuFilm fatto da @navalny sull'autocrate più famoso del mondo. Puti… - NatissLucee : RT @laduchessalia: @matteosalvinimi Qualcosa non torna... E giusto per notizia, Putin sta solo difendendo i suoi popoli , ma capisco che a… -