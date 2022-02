Putin ai militari ucraini | Zelensky e i suoi una banda di drogati | prendete voi il potere Svelato il piano russo

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Secondo giorno di guerra in Ucraina. Prosegue l'avanzata delle forze russe e di Vladimir. Nel mirino c'è Kiev, la capitale: le autorità locali hanno invitato i civili a nascondersi nei rifugi antiaerei. Secondo il consigliere del ministero dell'Interno ucraino, Anton Gerashenko, "il giorno più difficile sarà oggi. Ildel nemico è di sfondare con i carri armati da Ivankiv e Chernihiv fino a Kiev". Per gli Usa, l'offensiva dei russi potrebbe durare 10-15 giorni. Ore 15.52:ai, "voi il" Il presidenteVladimirscopre il suo, chiedendo all'esercito ucraino di prendere ile destituire il presidente ucraino Volodymyr ...

NicolaPorro : ??Ultima ora ?? Ecco il discorso integrale di #Putin con cui avvia le operazioni militari in #Ucraina. È un testo sto… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: L’Italia, l’UE e tutti gli alleati chiedono al Presidente Putin di mettere fine immediatamente al… - Agenzia_Ansa : La Russia ha attaccato le infrastrutture militari ucraine. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'U… - rigatells : Putin oltreo ai confini viola anche il galateo della guerra, definendo neonazista e drogata la classe dirigente ucr… - feanoriel : RT @michelegiorgio2: #Turchia e Israele tra due fuochi. Ieri si sono schierate con l’#Ucraina ma non possono rompere con #Mosca. La Turchia… -

Secondo la Casa Bianca ioccupanti hanno preso in ostaggio i lavoratori della centrale. Russia Ucraina diretta, i carri armati russi entrano a Kiev. Zelensky a: trattiamo. Battaglia ...25 feb 15:50chiede all'esercito ucraino di prendere il potere Vladimirchiede all'... 25 feb 15:30 Blindati ucraini entrano a Kiev per difendere città Mezzidell'esercito ucraino ...«L'Ucraina si aspetta un attacco dei tank russi a Kiev oggi, che potrebbe essere il giorno più difficile della guerra»: lo ha detto un consigliere del ministro ...Putin come i cinesi usa tutti gli strumenti di pressione non solo quello diplomatico ed economico. Per noi è inaccettabile l'idea di usare lo strumento di pressione militare. Loro lo sanno e invadono ...