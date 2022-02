Puntare su produzione nazionale e rinnovabili” La ricetta di Lanzetta Enel

(Di venerdì 25 febbraio 2022) “Paghiamo gli errori degli ultimi vent’anni”, parla così al Foglio il direttore diItalia Nicolache, di fronte al caro bollette, evidenzia l’assenza di politica energetica. “Gli interventi di questi mesi, con i diversi decreti volti alla riduzione dell’Iva e all’azzeramento degli oneri di sistema, sono indispensabili nel breve periodo – dichiaraal Foglio – La contingenza impone misure straordinarie. Paghiamo l’eredità della mancanza di una politica in grado di assicurare al paese approvvigionamenti nel lungo periodo di materie prime e di energia a prezzi stabili”.sta beneficiando dell’impennata dei prezzi? “No,non beneficia del ‘caro bollette’ perché ladel gruppo in Italia è stata venduta in anticipo al mercato finale, come da prassi. ...

Advertising

SassiLive : CONSIGLIERE REGIONALE QUARTO: “PUNTARE SU AGRICOLTURA E PRODUZIONE DI GAS” - CRBasilicata : Quarto: puntare su agricoltura e produzione di gas - italianspainish : RT @GiEffeVIP: Ma #Soleil e #Katia che accusano #Miriana e #Manila di sparlottare che dignità hanno?ZERO, hanno solo la protezione da parte… - io_surf : RT @GiEffeVIP: Ma #Soleil e #Katia che accusano #Miriana e #Manila di sparlottare che dignità hanno?ZERO, hanno solo la protezione da parte… - gfvipit : RT @GiEffeVIP: Ma #Soleil e #Katia che accusano #Miriana e #Manila di sparlottare che dignità hanno?ZERO, hanno solo la protezione da parte… -

Ultime Notizie dalla rete : Puntare produzione

Sassilive.it

Uno scenario aggravato dal fatto che laglobale di prodotti chimici potenzialmente ... Leggi Anche Cingolani: 'Ridurre dipendenza da Russia esulle rinnovabili'. Ma intanto avvia l'...... in provincia di Varese, il gruppo tedesco continua aconvinta sul nostro Paese da dove ... con lo scopo di soddisfare i livelli di eccellenza necessari allasia in proprio sia conto ...(Adnkronos) - Grünenthal, oltre 75 anni di storia che da un quarto di secolo parla anche italiano. Dopo avere rilevato 26 anni fa il sito Farmaceutici Formenti nel cuore della mini pharma valley di Or ...L’obiettivo è l’incremento della capacità di produzione e confezionamento dello stabilimento di Assemini, il più antico birrificio presente in Sardegna. Un grande investimento per lo stabilimento dell ...