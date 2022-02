Pugno duro dell’Eurovision | la Russia sarà esclusa dalla gara

Leggi su open.online

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ladall’Eurovision. A farlo sapere è la European Broadcasting Union (Ebu), che organizza il festival musicale in programma a maggio. «La decisione riflette la preoccupazione che, alla luce della crisi senza precedenti in Ucraina, l’inclusione di una voce russa nel concorso di quest’anno avrebbe portato discredito alla competizione», si legge in una nota. Prima della decisione dell’Ebu, era arrivata la presa di posizione contro ladel gruppo lettone Citi Zeni, che rappresenterà il Paese baltico all’Eurovision. In precedenza, l’emittente televisiva nazionale ucraina Nstu aveva avvertito che la partecipazione dellaall’Eurovision avrebbe costituito «uno strumento di propaganda e di diffusione di disinformazione» nelle mani del Cremlino. Lanon ...