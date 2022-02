Puglia, maltempo: allerta per neve, grandine, temporali e vento fino a burrasca forte Protezione civile, previsioni meteo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 26 febbraio, per 24-36 ore. Si prevedono Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia centrale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, locali grandinate, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento; Nevicate: al di sopra di 500-700 m, in abbassamento fino a 200-300 m con apporti al ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 di domani, 26 febbraio, per 24-36 ore. Si prevedono Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, susettentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sul resto della, con quantitativi cumulati generalmente deboli,a puntualmente moderati sucentrale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci diintensita’, locali grandinate, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di; Nevicate: al di sopra di 500-700 m, in abbassamentoa 200-300 m con apporti al ...

