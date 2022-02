"Pronti 3.400 militari italiani. I giorni più bui della storia europea" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mario Draghi in Parlamento ha informato il Paese sulle misure che verranno adottate dall'Europa contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mario Draghi in Parlamento ha informato il Paese sulle misure che verranno adottate dall'Europa contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina

Advertising

Amaccagno66Anna : RT @GiovaQuez: 'Circa 200 uomini schierati in Lettonia insieme a forze navali e a velivoli in Romania. Siamo pronti a contribuire con circa… - TV7Benevento : Ucraina: Draghi, 'pronti 1.400 militari in area responsabilità Nato, più 2.000' - - HuffPostItalia : Draghi: 'Siamo allo stadio iniziale di un profondo cambiamento. Pronti altri 3.400 soldati per la Nato' - vikyx101 : RT @GiovaQuez: 'Circa 200 uomini schierati in Lettonia insieme a forze navali e a velivoli in Romania. Siamo pronti a contribuire con circa… - GiovaQuez : 'Circa 200 uomini schierati in Lettonia insieme a forze navali e a velivoli in Romania. Siamo pronti a contribuire… -