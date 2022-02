Project Spartacus: ecco il nuovo abbonamento per Playstation. Di cosa si tratta? (Di venerdì 25 febbraio 2022) Project Spartacus , cosi è chiamato il nuovo abbonamento per Playstation ,rivale di Xbox Game Pass Microsoft. Come riportato da VGC, Jeff Grubb ha confermato l’arrivo del nuovo abbonamento il cui annuncio sarebbe imminente. Secondo il giornalista ci saranno tre diversi livelli di abbonamento con un prezzo massimo di 16 dollari al mese: “I piani saranno chiamati Essentials, Extra e Premium, i prezzi sono ancora provvisori ma si partirà da 10 dollari al mese per il piano più economico, 13 dollari per il piano intermedio e 16 dollari al mese per il piano premium più costoso.” Da quanto si legge solo il piano da 16 dollari includerà anche l’accesso al cloud gaming, mentre quello da 13 dollari permetterà di accedere all’ampio catalogo di giochi ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 25 febbraio 2022), cosi è chiamato ilper,rivale di Xbox Game Pass Microsoft. Come riportato da VGC, Jeff Grubb ha confermato l’arrivo delil cui annuncio sarebbe imminente. Secondo il giornalista ci saranno tre diversi livelli dicon un prezzo massimo di 16 dollari al mese: “I piani saranno chiamati Essentials, Extra e Premium, i prezzi sono ancora provvisori ma si partirà da 10 dollari al mese per il piano più economico, 13 dollari per il piano intermedio e 16 dollari al mese per il piano premium più costoso.” Da quanto si legge solo il piano da 16 dollari includerà anche l’accesso al cloud gaming, mentre quello da 13 dollari permetterà di accedere all’ampio catalogo di giochi ...

