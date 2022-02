Probabili formazioni Torino-Cagliari: ventisettesima giornata Serie A 2021/2022 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le Probabili formazioni di Torino-Cagliari, match della ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 12:30 di domenica 27 febbraio nella cornice dell’Olimpico Grande Torino. La partita potrà essere seguita su Dazn e su Sky oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Torino – Spazio a Brekalo e Pobega alle spalle di Belotti. Juric non cambia dopo il derby. Lukic e Mandragora agiranno in mediana. Cagliari – Da valutare Lovato (risentimento al flessore) e Carboni (problema alla caviglia). L’ex Verona potrebbe farcela. Pereiro confermato alle spalle di Joao ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ledi, match delladi. Si gioca alle 12:30 di domenica 27 febbraio nella cornice dell’Olimpico Grande. La partita potrà essere seguita su Dazn e su Sky oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Spazio a Brekalo e Pobega alle spalle di Belotti. Juric non cambia dopo il derby. Lukic e Mandragora agiranno in mediana.– Da valutare Lovato (risentimento al flessore) e Carboni (problema alla caviglia). L’ex Verona potrebbe farcela. Pereiro confermato alle spalle di Joao ...

Advertising

forumJuventus : (Cds) Probabili formazioni #EmpoliJuve domani ore 18. Spazio a Zakaria e Pellegrini, Soulé e Miretti aggregati in p… - occhio_notizie : I rossoneri vogliono mantenere il primato della classifica - giovannimaggio : Probabili Formazioni della 27a giornata - Godless_HP : La mia squadra al Fantacalcio fa talmente cagare che per attivare le probabili formazioni sull'app Leghe FC mi spunta 'guarda e sbocca' ?? - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: (Cds) Probabili formazioni #EmpoliJuve domani ore 18. Spazio a Zakaria e Pellegrini, Soulé e Miretti aggregati in panchi… -