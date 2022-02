Premier League 2021/2022: il Southampton batte il Norwich e sogna l’Europa (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Southampton ha superato il Norwich per 2-0, al termine dei 90? regolamentari della sfida valida per la ventisettesima giornata della Premier League 2021/2022. Agganciata la nona posizione in classifica generale per i Saints, grazie alle reti di Adams e Romeu; il primo ha sorpreso la retroguardia del fanalino di coda al 36?, mentre il secondo non ha avuto pietà degli ospiti all’88’, riuscendo a far male con il proverbiale colpo del k.o. Il Norwich di Smith ha tentato di lottare con vigoria, per evitare l’ennesima sconfitta stagionale, sebbene il grande cuore dei gialloverdi non sia stato abbastanza per evitare l’insuccesso. Forcing offensivo costante del Southampton e prestazione convincente tra le mura amiche del St. Mary’s Stadium, per un ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ilha superato ilper 2-0, al termine dei 90? regolamentari della sfida valida per la ventisettesima giornata della. Agganciata la nona posizione in classifica generale per i Saints, grazie alle reti di Adams e Romeu; il primo ha sorpreso la retroguardia del fanalino di coda al 36?, mentre il secondo non ha avuto pietà degli ospiti all’88’, riuscendo a far male con il proverbiale colpo del k.o. Ildi Smith ha tentato di lottare con vigoria, per evitare l’ennesima sconfitta stagionale, sebbene il grande cuore dei gialloverdi non sia stato abbastanza per evitare l’insuccesso. Forcing offensivo costante dele prestazione convincente tra le mura amiche del St. Mary’s Stadium, per un ...

