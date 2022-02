Premi: 'Food&Sport' 2022 a Garozzo, Di Francisca, Dosso e Lauzi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Labitalia) - Daniele Garozzo, Elisa Di Francisca, Zaynab Dosso e Emiliano Lauzi hanno ricevuto la targa del Premio Food&Sport 2022. Che performance sportive e corretta alimentazione siano legate a doppio filo è ormai cosa risaputa. Ciò su cui - ancora oggi - regnano ambiguità e teorie divergenti è il reale fabbisogno nutrizionale di chi allo sport - e alla forma fisica - ha dedicato la vita. I dubbi sono tanti, così come le fake news più accreditate: “E' meglio allenarsi di mattina?”, “Se siamo a digiuno bruciamo più calorie?”, “Per scolpire il muscolo, nella dieta, solo albumi e petti di pollo?”. E così via discorrendo. Per dare risposta a queste e a tante altre domande è nato il Premio “Food&Sport”, promosso dal Consorzio Cacciatore Italiano. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Labitalia) - Daniele, Elisa Di, Zaynabe Emilianohanno ricevuto la targa delo Food&Sport. Che performance sportive e corretta alimentazione siano legate a doppio filo è ormai cosa risaputa. Ciò su cui - ancora oggi - regnano ambiguità e teorie divergenti è il reale fabbisogno nutrizionale di chi allo sport - e alla forma fisica - ha dedicato la vita. I dubbi sono tanti, così come le fake news più accreditate: “E' meglio allenarsi di mattina?”, “Se siamo a digiuno bruciamo più calorie?”, “Per scolpire il muscolo, nella dieta, solo albumi e petti di pollo?”. E così via discorrendo. Per dare risposta a queste e a tante altre domande è nato ilo “Food&Sport”, promosso dal Consorzio Cacciatore Italiano. ...

Premi: 'Food&Sport' 2022 a Garozzo, Di Francisca, Dosso e Lauzi Roma, 24 feb. (Labitalia) - Daniele Garozzo, Elisa Di Francisca, Zaynab Dosso e Emiliano Lauzi hanno ricevuto la targa del Premio Food&Sport 2022. Che performance sportive e corretta alimentazione ...

