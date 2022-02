Preghiera della sera 25 Febbraio 2022: “Manda su di me la Tua benedizione” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Manda su di me la Tua benedizione”. Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 25 febbraio 2022) “su di me la Tua”. Questa è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

matteosalvinimi : I neonati della terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Dnipro, nell’est #Ucraina???? , spostati nel seminterrat… - vaticannews_it : #24febbraio #Ucrainarussia 'Mi trovo ancora a #Lviv. Abbiamo bisogno della preghiera per aiutarci a non cedere al… - Tg1Rai : #Roma per l'Ucraina. La veglia di #preghiera per la pace della @santegidionews. - glumion : RT @suoreadoratrici: Uniamoci nella preghiera per i nostri fratelli e sorelle in Ucraina, per la conversione della Russia e per la pace nel… - giuliog : RT @tg2000it: #Ucraina, grido di #pace #Firenze #Patton custode #Terrasanta: preghiera talvolta più forte della diplomazia #Mediterraneo… -