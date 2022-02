Poste a Bergamo: assunzioni e stabilizzazioni per 160 posizioni (Di venerdì 25 febbraio 2022) Bergamo. Arrivano i rinforzi negli uffici postali di Bergamo e provincia. In questi giorni, infatti, si stanno formalizzando le assunzioni e le stabilizzazioni di alcune posizioni negli uffici e tra i portalettere. Una nuova “informata” di 110 postini a tempo pieno e altri 8 part time, più 30 passaggi da part time a full time negli uffici: “questo è un anticipo delle politiche attive che Poste Italiane ha messo in cantiere per superare la situazione di crisi che la rete stava passando da qualche tempo. Per Bergamo è un extra che riconosce la grave carenza di personale dei nostri sportelli e del nostro territorio”. Rossana Pepe, segretaria generale di SLP CISL Bergamo, saluta con grande soddisfazione il risultato che in questi giorni, con incontri in ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 25 febbraio 2022). Arrivano i rinforzi negli uffici postali die provincia. In questi giorni, infatti, si stanno formalizzando lee ledi alcunenegli uffici e tra i portalettere. Una nuova “informata” di 110 postini a tempo pieno e altri 8 part time, più 30 passaggi da part time a full time negli uffici: “questo è un anticipo delle politiche attive cheItaliane ha messo in cantiere per superare la situazione di crisi che la rete stava passando da qualche tempo. Perè un extra che riconosce la grave carenza di personale dei nostri sportelli e del nostro territorio”. Rossana Pepe, segretaria generale di SLP CISL, saluta con grande soddisfazione il risultato che in questi giorni, con incontri in ...

