"Pontefici sotto attacco". Ratzinger e l'omelia profetica del 1977 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Spunta un'omelia di Joseph Ratzinger che risale al 1977 e che profetizza quanto avrebbe subito, da Papa, in termini di attacchi laicisti e non Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Spunta un'di Josephche risale ale che profetizza quanto avrebbe subito, da Papa, in termini di attacchi laicisti e non

Advertising

ElisabetFurlan7 : passaparola adesso: Benedetto XVI (Card. Ratzinger): Questa e' l' epoca in cui i pontefici sono sotto attacco. Come… - gmvian1952 : “Dal tempo di Pio IX nessun altro papa è stato attaccato, nessun altro papa è stato sotto la croce quanto Paolo VI”… - tiz2060 : @gervasoni1968 @Corriere Non tutti i Pontefici sono sotto attacco. Uno,uno solo. - Piergiulio58 : Ratzinger: «Questa è l’epoca in cui i pontefici sono sotto attacco. Come gli apostoli»- -