Polonia e Gb chiudono lo spazio aereo alla Russia

Advertising

_m3dvsa_ : @PiazzapulitaLA7 Vauro sta spiegando perché tt questo c'è, ma il filo israeliano @corradoformigli a cui chiudono il… - putino : @Bulbasa54718767 I russi chiudono la spazio aereo ucraino? Sarebbe un atto di guerra. E comunque può entrare via te… - italianuser : @VitoCavarretta @scannavo Quello che scrive lei è vero se non fosse che poi le aziende che ricevono sussidi sono le… -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia chiudono

Agenzia ANSA

...risposto in modo anche stizzito mi ha detto che dove eravamo noi non c'erano problemi non... Avevo preso accordi con un taxista per portarci direttamente inse fosse accaduto quello che ...... valigie che sidi persone in fuga con i telefoni in mano a chiedere agli altri: come stai?... vogliono provare ad attraversare il Paese e andare a Ovest, il più a Ovest possibile, in...