Politica energetica, così Draghi manda in soffitta trent’anni di no (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Le vicende di questi giorni dimostrano l’imprudenza di non aver diversificato maggiormente le nostre fonti di energia e i nostri fornitori negli ultimi decenni”. Dopo anni nei quali è mancata una seria riflessione sulle politiche energetica le affermazioni usate dal presidente del Consiglio Mario Draghi oggi alla Camera, sembrano il preludio ad una nuova stagione di Politica energetica per il Paese. La tempesta perfetta, infatti, non esiste. Esistono invece solo le scelte sbagliate, determinate dalla rincorsa al facile consenso di breve periodo, che ha le gambe corte come le bugie, Tap e Ilva insegnano. Cari sostenitori del no a tutto e della decrescita, chi glielo dice agli imprenditori e ai cittadini italiani che in questi anni avete impedito una seria riflessione sulle risorse energetiche? Perché quello che è ... Leggi su formiche (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Le vicende di questi giorni dimostrano l’imprudenza di non aver diversificato maggiormente le nostre fonti di energia e i nostri fornitori negli ultimi decenni”. Dopo anni nei quali è mancata una seria riflessione sulle politichele affermazioni usate dal presidente del Consiglio Mariooggi alla Camera, sembrano il preludio ad una nuova stagione diper il Paese. La tempesta perfetta, infatti, non esiste. Esistono invece solo le scelte sbagliate, determinate dalla rincorsa al facile consenso di breve periodo, che ha le gambe corte come le bugie, Tap e Ilva insegnano. Cari sostenitori del no a tutto e della decrescita, chi glielo dice agli imprenditori e ai cittadini italiani che in questi anni avete impedito una seria riflessione sulle risorse energetiche? Perché quello che è ...

