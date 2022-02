Pokémon weekend su Super! | un film al giorno dal 25 febbraio

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 25 febbraio 2022): 3 giorni dicon 3da non perdere da venerdì 25, uno al, solo suSu, il brand a target bambini e ragazzi di Paramount Global presente in italia sul canale 47 del dtt e di tivusat e sul 625 di Sky, si festeggiano i, le creature immaginarie che gli umani possono catturare, allenare e far combattere per divertimento. Nell’ultimodiandranno in onda, uno al, trediversi sui: si comincia venerdì 25alle 20:00 con: L’ascesa di Darkrai: in viaggio verso un torneo di, i nostri ...