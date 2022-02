Platini senza freni: «Non rispetto Infantino e Ceferin. Uefa e Fifa si occupino dei dilettanti» (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’ex presidente della Uefa Platini si è raccontato senza freni a La Gazzetta dello Sport Michel Platini, storico ex calciatore della Juventus ed ex presidente della Uefa, ha parlato senza freni in una intervista a La Gazzetta dello Sport; dal calcio italiano alle questioni riguardanti le organizzazioni internazionali. JUVENTUS – «Rivedo la Juve del Trap. Questa di Allegri è la Juve storica. Storica, non vecchia. Con valori forti: un blocco concreto, unito. Una squadra che gioca in contropiede e segna di furbizia e potenza, vedi il gol di Vlahovic. Che si fonda sulla difesa, da sempre il suo Dna. Un tempo Zoff, Gentile, Cabrini, Scirea, poi la BBC più Buffon. Agnelli anni fa mi disse: “Il problema sarà sostituirli”». VLAHOVIC – «Non lo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’ex presidente dellasi è raccontatoa La Gazzetta dello Sport Michel, storico ex calciatore della Juventus ed ex presidente della, ha parlatoin una intervista a La Gazzetta dello Sport; dal calcio italiano alle questioni riguardanti le organizzazioni internazionali. JUVENTUS – «Rivedo la Juve del Trap. Questa di Allegri è la Juve storica. Storica, non vecchia. Con valori forti: un blocco concreto, unito. Una squadra che gioca in contropiede e segna di furbizia e potenza, vedi il gol di Vlahovic. Che si fonda sulla difesa, da sempre il suo Dna. Un tempo Zoff, Gentile, Cabrini, Scirea, poi la BBC più Buffon. Agnelli anni fa mi disse: “Il problema sarà sostituirli”». VLAHOVIC – «Non lo ...

Advertising

CalcioNews24 : #Platini senza peli sulla lingua - maxmassi969 : @osimhenismo_ Si chiama onestà morale, persino gli juventini dicono che Platini gli portava la borsa a Maradona … X… - CarloCarin1 : @mforok Si però sembra la seconda Juve di Trapattoni, quella senza Platini e boniek - CavourCorzani : @blvckgnr Idem mio padre ahahaha unica volta in cui l’ho visto piangere per un calciatore (lui dice che ha pianto a… - enrico_pennino : non sono vittima di isterie interiste. Ho quasi 49 anni e mi ricordo il periodo 86—> 95 senza vincere nel dopo-Plat… -